Producentem Gangów Night City jest firma CMON. To doświadczeni twórcy gier planszowych, mających na koncie ponad 50 projektów ufundowanych przez Kickstartera. W portfolio CMON znajdziemy takie planszowe hity jak Zombicide, The Others czy Rum and Bones. Możemy zatem spodziewać się gry zrealizowanej na wysokim poziomie, wykonanej przez doświadczonych projektantów znających się na rzeczy.