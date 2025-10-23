Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić

Ładowanie...

Dlaczego? Zerknijmy na zdjęcia z zeszłorocznej edycji.

HIRO łączy różne pokolenia

Z najlepszych konfiguracji dla gamerów mogą skorzystać zarówno młodzi...

...jak i starsi.

Dziewczyny...

...i chłopaki.

Pokój Gracza to jednak nie tylko okazja do pogrania w najnowsze tytuły i wzięcia udziału w turniejach Minecrafta, Counter Strike'a 2 czy League of Legends, ale również spotkania internetowych idoli. W piątek stoisko nawiedzi Shini_waifu, w sobotę będzie na nas czekać Diables i drużyna LODIS, a w niedzielę spotkamy Zwierzaaaka oraz Hypera.

Przez cały czas na stoiskach będzie można też spotkać cosplayerów i zrobić sobie zdjęcie z ulubioną postacią.

Nie możesz przyjechać na PGA? Nie problem!

Z okazji wydarzenia HIRO uruchomiło pod adresem hirodays.pl specjalną akcję promocyjną aktywną do 3 listopada. W jej ramach kupić można świetne sprzęty do grania z obniżką nawet 700 zł! Przyjrzyjmy się dwóm propozycjom:

Za 3 659 zł można kupić zestaw z procesorem i5 14400F, kartą RTX 5050 8GB i 16GB RAM-u - w sam raz dla początkujących graczy. Po drugiej stronie spektrum stoi zaś mocarna konfiguracja oparta o procesor

Ultra 7 265KF i kartę RTX 5080, którą teraz można kupić w cenie obniżonej o 500zł:

Na stronie promocji znajdziemy inne zestawy, a także peryferia pozwalające na osiągniecie jeszcze lepszych wyników w ulubionych tytułach. Myszki, podkładki, słuchawki i klawiatury już czekają na swoich nabywców.

Na PGA warto wpaść jednak po prostu dla dobrej zabawy:

Karol Kopańko 23.10.2025 10:04

