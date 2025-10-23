Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Poznań Game Arena zbliża się wielkimi krokami. Od 24 do 26 października stolica Wielkopolski stanie się epicentrum rozgrywek, a Pokój Gracza HIRO świetną bazą wypadową.
Dlaczego? Zerknijmy na zdjęcia z zeszłorocznej edycji.
HIRO łączy różne pokolenia
Z najlepszych konfiguracji dla gamerów mogą skorzystać zarówno młodzi...
...jak i starsi.
Dziewczyny...
...i chłopaki.
Pokój Gracza to jednak nie tylko okazja do pogrania w najnowsze tytuły i wzięcia udziału w turniejach Minecrafta, Counter Strike'a 2 czy League of Legends, ale również spotkania internetowych idoli. W piątek stoisko nawiedzi Shini_waifu, w sobotę będzie na nas czekać Diables i drużyna LODIS, a w niedzielę spotkamy Zwierzaaaka oraz Hypera.
Przez cały czas na stoiskach będzie można też spotkać cosplayerów i zrobić sobie zdjęcie z ulubioną postacią.
Nie możesz przyjechać na PGA? Nie problem!
Z okazji wydarzenia HIRO uruchomiło pod adresem hirodays.pl specjalną akcję promocyjną aktywną do 3 listopada. W jej ramach kupić można świetne sprzęty do grania z obniżką nawet 700 zł! Przyjrzyjmy się dwóm propozycjom:
Za 3 659 zł można kupić zestaw z procesorem i5 14400F, kartą RTX 5050 8GB i 16GB RAM-u - w sam raz dla początkujących graczy. Po drugiej stronie spektrum stoi zaś mocarna konfiguracja oparta o procesor
Ultra 7 265KF i kartę RTX 5080, którą teraz można kupić w cenie obniżonej o 500zł:
Na stronie promocji znajdziemy inne zestawy, a także peryferia pozwalające na osiągniecie jeszcze lepszych wyników w ulubionych tytułach. Myszki, podkładki, słuchawki i klawiatury już czekają na swoich nabywców.