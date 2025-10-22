Nie działa ci Spotify na Androidzie? Serwis mówi, że ma problemy

Ładowanie...

Problem dotyczy wyłącznie użytkowników Spotify ze smartfonami z Androidem - głównie posiadaczy Samsungów oraz Google Pixel. Jeśli zauważyłeś, że aplikacja działa niestabilnie i po jakimś czasie przestaje funkcjonować, nie jesteś w tym sam. To znany problem, który Spotify stara się już naprawić.

Spotify się psuje i wyłącza. Użytkownicy wkurzeni, a twórcy odpowiadają

Na forum Spotify pojawiło się mnóstwo zgłoszeń użytkowników narzekających na działanie aplikacji mobilnej dedykowanej systemowi Android. Oprogramowanie w wielu przypadkach działa niestabilnie, czasami zawiesza się, a nawet całkowicie się wyłącza podczas zwykłego korzystania - słuchania muzyki lub podcastów.

Problem ma trwać już od ponad dwóch tygodni i mimo dziesiątek różnych zgłoszeń ze strony użytkowników z całego świata wciąż pozostaje nierozwiązany. Narzekania jednak dotarły do twórców, ponieważ firma oficjalnie potwierdziła, że komplikacje faktycznie występują. Inżynierowie Spotify aktualnie pracują nad rozwiązaniem problemu i gdy ten zostanie zażegnany, użytkownicy zostaną poinformowani.

Otrzymaliśmy zgłoszenia od użytkowników Androida (głównie Samsungów i Google Pixel), którzy zgłaszali problemy z aplikacją Spotify, która przestaje reagować, zawiesza się lub ulega awarii po połączeniu z niektórymi sieciami Wi-Fi. Problem nie występuje podczas korzystania z danych mobilnych.

Jak widać sprawa nie dotyczy wszystkich, a głównie posiadaczy smartfonów dwóch producentów: Samsung i Google. Poza tym dotyczy tych, którzy korzystają z usługi za pośrednictwem połączenia internetowego realizowanego przez WiFi. W komunikacie pada określenie "niektórymi sieciami WiFi" - niestety, ale firma nie tłumaczy, co to właściwie oznacza.

Rozwiązaniem problemu z niestabilnym, zawieszającym się lub wyłączającym Spotify będzie połączenie z danymi komórkowymi podczas korzystania z aplikacji i wyłączenie WiFi. Może to być konieczne nawet jeśli jesteśmy w domu i możemy korzystać z domowej, nielimitowanej sieci. Warto pamiętać, że połączenie z siecią komórkową często wiąże się z ograniczeniami wynikającymi z pakietu danych operatora.

Utrudnienia nie dotyczą wszystkich użytkowników - sprawdziłem u siebie na swoim Google Pixelu, czy aplikacja Spotify również nie działa, ale na szczęście mnie to nie dotyczy. Oznacza to, że dotyka tylko część użytkowników Spotify.

Osoby, które zauważyły niedogodności u siebie uważają, że sprawa może dotyczyć urządzeń połączonych z sieciami obsługującymi funkcję Chromecast. Pojawienie się tego typu awarii na niektórych sieciach WiFi, a nie wtedy gdy telefon jest połączony z siecią komórkową ma sens. Miejmy nadzieję, że problem zostanie niebawem zażegnany.

Albert Żurek 22.10.2025 21:07

