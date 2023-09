Phantom Liberty w 30 czy 60 fps? Wybór jest prosty, zobaczcie

Bardziej realistyczne cienie i minimalnie wyższa rodzielczość to dodatki, które nie są moim zdaniem warte aż dwukrotnie niższej płynności. Zwłaszcza, że mówimy o produkcji FPP ze znaczną porcją strzelania oraz jazdy samochodem. To aktywności, podczas których wysoka płynność jest szczególnie przydatna. To nie Baldur's Gate 3.