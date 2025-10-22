REKLAMA
Mova pozamiata Polskę. Ma odkurzacze, suszarki, kosiarki, kuwetę i… grill

Mova rozpycha się na polskim rynku. Obok topowych robotów sprzątających w jej ofercie pojawiły się odkurzacze wet&dry, inteligentne kosiarki, suszarki do włosów i kuwety dla kotów. Nie zabrakło nawet grilla. Takiego z AI.

Piotr Grabiec
mova mobius 60 robot sprzatajacy
Mova działa w Polsce dopiero od nieco ponad roku, a chwali się osiągnięciem aż 10-procentowego udziału na rodzimym rynku robotów sprzątających w ujęciu wartościowym (co przekłada się na kwotę 68,9 mln zł i trzecie miejsce). Na tym ambicje firmy się jednak nie kończą. W najbliższe dwa lata chce ten wynik poprawić dwukrotnie. Mają w tym pomóc nowe produkty, w tym odkurzacz automatyczny Mova Mobius 60.

Co potrafi Mova Mobius 60?

Ten robot odkurzający-mopujący został wyposażony w silnik zapewniający moc ssania na poziomie 30 tys. Pa. Jest to jednocześnie pierwszy sprzęt tego typu w ofercie marki, który obsługuje technologię strefowego mopowania MopSwap, a w zestawie mamy aż trzy zestawy nakładek mopujących.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/Mova-Polska-wyniki-2025-2.jpeg
1/2
photophoto

W pudełku z robotem Mova Mobius 60 znajdziemy oczywiście stację dokującą, która suszy wspomniane mopy i to w temperaturze 100°C dzięki systemowi grzewczemu PTC. Oprócz tego dock wyposażony jest w system JetSpray Dryboard, który zapobiega powstawaniu pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/Mova-Mobius-60-prezentacja-01.jpeg
1/2
photophoto

Mova Mobius 60 jest topowym sprzętem w ofercie marki, który ma poradzić sobie z tymi naprawdę wymagającymi domami i mieszkaniami, w tym z takimi wyposażonymi w podwójne progi. Dzięki technologii StepMaster 2.0 jest w stanie przejechać przez podwójne stopnie o wysokości do 8 cm (w kombinacji 5+3 cm).

A jakie inne sprzęty Mova trafiają do Polski?

Tak jak Mova Mobius 60 jest topowym odkurzaczem automatycznym w ofercie marki, tak jej oferta jest znacznie szersza i trafiły do niej produkty z najróżniejszej kategorii. Oprócz wszelkiej maści odkurzaczy mamy w niej kuwetę dla kotów, suszarki dla ludzi, inteligentne kosiarki oraz nawet… grilla z AI.

Mova Z60 Ultra Roller Complete

Mova Z60 Ultra Roller Complete o sile ssania 28 tys. Pa. został wyposażony w akumulator o pojemności 6400 mAh, 12-dyszowy system spryskiwania HydroForce Mopping oraz system MaxiReach zapewniający dzięki wysuwanym modułom wałka i szczotki bocznej 99,99 proc. pokrycia powierzchni.

Dzięki technologii AutoShield Tech urządzenie automatycznie wykrywa dywany, a po ich wykryciu podnosi wałek na wysokość 1,4 cm oraz wysuwa dodatkową osłonę dla podwójnej ochrony przed wilgocią. Dzięki temu nie zostają na nich mokre plamy.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/Mova-Z60-Ultra-Roller-Complete-03.jpeg
1/2
photophoto

Mova Z60 Ultra Roller Complete ma zamontowany również rolkowy mop o długości 25,6 cm. Do tego w obudowie znalazło się miejsce na dwa niezależne pojemniki DuoSolution na różne roztwory czyszczące: jeden ogólny do sprzątania większości powierzchni oraz drugi specjalistyczny, np. do usuwania zapachów zwierząt.

Odkurzacz wet&dry Mova M50 Ultra

Kolejnym nowym sprzętem Mova jest odkurzacz wet&dry o nazwie Mova M50 Ultra, również o mocy ssania na poziomie 22 tys. Pa. Waga tego urządzenia to jedynie 610 g, a jego największym wyróżnikiem jest technologią EdgeCoverage AI z robotycznym ramieniem.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/Mova-M50-Ultra-02.jpeg
1/2
photophoto

Flex-Master Pro to z kolei pierwsza na świecie składana i rozkładana rączka o długości 120-135 cm, która umożliwia wygodne czyszczenie pod meblami bez schylania się. Urządzenie samo się czyści wodą o temperaturze 100°C. Wbudowany akumulator pozwala na 40 minut pracy w trybie Smart Mode (obszar do 300 m2).

Mova G70 Station odkurzacz pionowy

Mova G70 Station z robotycznym ramieniem

Mova G70 Station to pierwszy bezprzewodowy odkurzacz pionowy marki ze stacją czyszczącą i robotycznym ramieniem. To ostatnie, dzięki technologii True 0-Gap, automatycznie dociska pomocniczy miękki wałek do podłogi i narożników, eliminując martwe pola, co pomaga w dokładnym sprzątaniu całej powierzchni.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/Mova-G70-Station-01.jpeg
1/2
photophoto

Urządzenie ma silnik zapewniający 140 000 obr./min, co przekłada się na moc ssania na poziomie 225 AW. Mova G70 Station waży przy tym 1,93 kg, a wbudowany akumulator wystarcza na aż 90 minut pracy. Pojemnik na nieczystości ma 0,5 l pojemności, a po pracy jego zawartość trafia do 3-litrowego worka w stacji.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/Mova-ViAX-02.jpeg
1/4
photophotophotophoto

Movia ViAX 300 i LiDAX Ultra 2000

Mova chce nam pomóc w ogarnięciu nie tylko mieszkań i domów, ale również ogrodów - w tym drugim przypadku za sprawą inteligentnych kosiarek. Te wykorzystają technologię nawigacji UltraView LiDAR 3D, co eliminuje konieczność instalacji przewodu ograniczającego. Nie zabrakło tu trybu przyjaznego zwierzętom.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/Mova-kosiarki-001.jpeg
1/2
photophoto

Zamontowany w urządzeniach czujnik LiDAR rejestruje dane w panoramicznym zakresie 360° × 59° przy zasięgu do 30 m precyzyjnie mapuje teren. Mova LiDAX Ultra 2000 może pracować na trawnikach o powierzchni do 2000 m2, a ViAX 300 - do 300 m2. Oba pozwalają tworzyć niestandardowe wzory koszenia.

MOVA Master 10 suszarka

Mova Master 10 do stylizacji włosów

Większość urządzeń w ofercie Mova pomaga nam w sprzątaniu, ale nie wszystkie. Mova Master 10 to leciutka, bo ważąca jedynie 292 g suszarka do włosów. W przypadku tego urządzenia znamy już cenę. W ramach promocji trwającej do 31 października wynosi 749 zł (cena katalogowa to 1099 zł).

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/Mova-Master-10-01.jpeg
1/2
photophoto

Suszarkę wyposażono w silnik zapewniający 110 000 obr./min oraz system kontroli temperatury, a technologia Hair Essence Heating Treatment umożliwia wedle zapewnień producenta „pielęgnację na poziomie SPA”. Z kolei efekt Coanda ma zapewniać „stylizację bez uszkodzeń termicznych”.

Mova IG20 Pro, czyli grill z AI

Ostatnim z nowych urządzeń jest Grill i AirFryer AI o pojemności 6,5 l i mocy 3000 W, który w jednym urządzeniu łączy funkcje grillowania, smażenia, pieczenia i suszenia. Na wyposażeniu są tu podwójne elementy grzewcze z kontrolą temperatury nawet do 260°C.

Urządzenie pozwala przyrządzać jedzenie na powierzchnia o wymiarach 36 x 23 cm, dzięki czemu można przygotować nawet do 6 steków jednocześnie. W obudowie znalazło się miejsce również na precyzyjny termometr, który automatycznie zatrzymuje gotowanie po osiągnięciu docelowej temperatury.

MOVA LR10 Prime kuweta dla kota smart

Mova MeowgicPod LR10 Prime

Wiele urządzeń w ofercie marki Mova ma funkcje kierowane do właścicieli zwierząt, podczas gdy Mova MeowgicPod LR10 Prime to sprzęt kierowany konkretnie do posiadaczy kotów. To elektroniczna obrotowa kuweta zajmująca jedynie 0,3 m3 o pojemności 110 l, która sama usuwa nieczystości ze żwirku.

Wbudowany pojemnik na odpady o pojemności 11 l opróżnia się co 15 dni. Kuwetę wyposażono w podwójną komorę odświeżającą z filtrem z węgla aktywnego i dyfuzor środka dezodoryzującego, aby eliminować powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Ruchy kota wykrywa z kolei inteligentny, 12-składnikowy system bezpieczeństwa.

A to nadal nie koniec, bo w ofercie marki są również sprzęty z innych kategorii. Te będą sukcesywnie wprowadzane do Polski w najbliższym czasie.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/Mova-inne-003.jpeg
1/19
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto
Piotr Grabiec
22.10.2025 19:45
