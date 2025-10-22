Mova pozamiata Polskę. Ma odkurzacze, suszarki, kosiarki, kuwetę i… grill
Mova rozpycha się na polskim rynku. Obok topowych robotów sprzątających w jej ofercie pojawiły się odkurzacze wet&dry, inteligentne kosiarki, suszarki do włosów i kuwety dla kotów. Nie zabrakło nawet grilla. Takiego z AI.
Mova działa w Polsce dopiero od nieco ponad roku, a chwali się osiągnięciem aż 10-procentowego udziału na rodzimym rynku robotów sprzątających w ujęciu wartościowym (co przekłada się na kwotę 68,9 mln zł i trzecie miejsce). Na tym ambicje firmy się jednak nie kończą. W najbliższe dwa lata chce ten wynik poprawić dwukrotnie. Mają w tym pomóc nowe produkty, w tym odkurzacz automatyczny Mova Mobius 60.
Co potrafi Mova Mobius 60?
Ten robot odkurzający-mopujący został wyposażony w silnik zapewniający moc ssania na poziomie 30 tys. Pa. Jest to jednocześnie pierwszy sprzęt tego typu w ofercie marki, który obsługuje technologię strefowego mopowania MopSwap, a w zestawie mamy aż trzy zestawy nakładek mopujących.
W pudełku z robotem Mova Mobius 60 znajdziemy oczywiście stację dokującą, która suszy wspomniane mopy i to w temperaturze 100°C dzięki systemowi grzewczemu PTC. Oprócz tego dock wyposażony jest w system JetSpray Dryboard, który zapobiega powstawaniu pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów.
Mova Mobius 60 jest topowym sprzętem w ofercie marki, który ma poradzić sobie z tymi naprawdę wymagającymi domami i mieszkaniami, w tym z takimi wyposażonymi w podwójne progi. Dzięki technologii StepMaster 2.0 jest w stanie przejechać przez podwójne stopnie o wysokości do 8 cm (w kombinacji 5+3 cm).
A jakie inne sprzęty Mova trafiają do Polski?
Tak jak Mova Mobius 60 jest topowym odkurzaczem automatycznym w ofercie marki, tak jej oferta jest znacznie szersza i trafiły do niej produkty z najróżniejszej kategorii. Oprócz wszelkiej maści odkurzaczy mamy w niej kuwetę dla kotów, suszarki dla ludzi, inteligentne kosiarki oraz nawet… grilla z AI.
Mova Z60 Ultra Roller Complete
Mova Z60 Ultra Roller Complete o sile ssania 28 tys. Pa. został wyposażony w akumulator o pojemności 6400 mAh, 12-dyszowy system spryskiwania HydroForce Mopping oraz system MaxiReach zapewniający dzięki wysuwanym modułom wałka i szczotki bocznej 99,99 proc. pokrycia powierzchni.
Dzięki technologii AutoShield Tech urządzenie automatycznie wykrywa dywany, a po ich wykryciu podnosi wałek na wysokość 1,4 cm oraz wysuwa dodatkową osłonę dla podwójnej ochrony przed wilgocią. Dzięki temu nie zostają na nich mokre plamy.
Mova Z60 Ultra Roller Complete ma zamontowany również rolkowy mop o długości 25,6 cm. Do tego w obudowie znalazło się miejsce na dwa niezależne pojemniki DuoSolution na różne roztwory czyszczące: jeden ogólny do sprzątania większości powierzchni oraz drugi specjalistyczny, np. do usuwania zapachów zwierząt.
Odkurzacz wet&dry Mova M50 Ultra
Kolejnym nowym sprzętem Mova jest odkurzacz wet&dry o nazwie Mova M50 Ultra, również o mocy ssania na poziomie 22 tys. Pa. Waga tego urządzenia to jedynie 610 g, a jego największym wyróżnikiem jest technologią EdgeCoverage AI z robotycznym ramieniem.
Flex-Master Pro to z kolei pierwsza na świecie składana i rozkładana rączka o długości 120-135 cm, która umożliwia wygodne czyszczenie pod meblami bez schylania się. Urządzenie samo się czyści wodą o temperaturze 100°C. Wbudowany akumulator pozwala na 40 minut pracy w trybie Smart Mode (obszar do 300 m2).
Mova G70 Station z robotycznym ramieniem
Mova G70 Station to pierwszy bezprzewodowy odkurzacz pionowy marki ze stacją czyszczącą i robotycznym ramieniem. To ostatnie, dzięki technologii True 0-Gap, automatycznie dociska pomocniczy miękki wałek do podłogi i narożników, eliminując martwe pola, co pomaga w dokładnym sprzątaniu całej powierzchni.
Urządzenie ma silnik zapewniający 140 000 obr./min, co przekłada się na moc ssania na poziomie 225 AW. Mova G70 Station waży przy tym 1,93 kg, a wbudowany akumulator wystarcza na aż 90 minut pracy. Pojemnik na nieczystości ma 0,5 l pojemności, a po pracy jego zawartość trafia do 3-litrowego worka w stacji.
Movia ViAX 300 i LiDAX Ultra 2000
Mova chce nam pomóc w ogarnięciu nie tylko mieszkań i domów, ale również ogrodów - w tym drugim przypadku za sprawą inteligentnych kosiarek. Te wykorzystają technologię nawigacji UltraView LiDAR 3D, co eliminuje konieczność instalacji przewodu ograniczającego. Nie zabrakło tu trybu przyjaznego zwierzętom.
Zamontowany w urządzeniach czujnik LiDAR rejestruje dane w panoramicznym zakresie 360° × 59° przy zasięgu do 30 m precyzyjnie mapuje teren. Mova LiDAX Ultra 2000 może pracować na trawnikach o powierzchni do 2000 m2, a ViAX 300 - do 300 m2. Oba pozwalają tworzyć niestandardowe wzory koszenia.
Mova Master 10 do stylizacji włosów
Większość urządzeń w ofercie Mova pomaga nam w sprzątaniu, ale nie wszystkie. Mova Master 10 to leciutka, bo ważąca jedynie 292 g suszarka do włosów. W przypadku tego urządzenia znamy już cenę. W ramach promocji trwającej do 31 października wynosi 749 zł (cena katalogowa to 1099 zł).
Suszarkę wyposażono w silnik zapewniający 110 000 obr./min oraz system kontroli temperatury, a technologia Hair Essence Heating Treatment umożliwia wedle zapewnień producenta „pielęgnację na poziomie SPA”. Z kolei efekt Coanda ma zapewniać „stylizację bez uszkodzeń termicznych”.
Mova IG20 Pro, czyli grill z AI
Ostatnim z nowych urządzeń jest Grill i AirFryer AI o pojemności 6,5 l i mocy 3000 W, który w jednym urządzeniu łączy funkcje grillowania, smażenia, pieczenia i suszenia. Na wyposażeniu są tu podwójne elementy grzewcze z kontrolą temperatury nawet do 260°C.
Urządzenie pozwala przyrządzać jedzenie na powierzchnia o wymiarach 36 x 23 cm, dzięki czemu można przygotować nawet do 6 steków jednocześnie. W obudowie znalazło się miejsce również na precyzyjny termometr, który automatycznie zatrzymuje gotowanie po osiągnięciu docelowej temperatury.
Mova MeowgicPod LR10 Prime
Wiele urządzeń w ofercie marki Mova ma funkcje kierowane do właścicieli zwierząt, podczas gdy Mova MeowgicPod LR10 Prime to sprzęt kierowany konkretnie do posiadaczy kotów. To elektroniczna obrotowa kuweta zajmująca jedynie 0,3 m3 o pojemności 110 l, która sama usuwa nieczystości ze żwirku.
Wbudowany pojemnik na odpady o pojemności 11 l opróżnia się co 15 dni. Kuwetę wyposażono w podwójną komorę odświeżającą z filtrem z węgla aktywnego i dyfuzor środka dezodoryzującego, aby eliminować powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Ruchy kota wykrywa z kolei inteligentny, 12-składnikowy system bezpieczeństwa.
A to nadal nie koniec, bo w ofercie marki są również sprzęty z innych kategorii. Te będą sukcesywnie wprowadzane do Polski w najbliższym czasie.