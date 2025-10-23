Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek

Ładowanie...

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że od 1 stycznia 2026 r. rusza faktyczny obowiązek stosowania systemu elektronicznych doręczeń. Podmioty publiczne kończą z okresem przejściowym wdrażania rozwiązania. E-Doręczenia staną podstawowym kanałem doręczenia korespondencji do obywateli oraz firm w Polsce.

E-Doręczenia staną się obowiązkowe. Już nie ma wymówek

System e-Doręczeń wystartował w Polsce 1 stycznia 2025 r. - w tym dniu wszystkie podmioty publiczne takie jak urzędy (ZUS, NFZ, KRUS) oraz nowe firmy zarejestrowane CEIDG lub KRS zyskały obowiązek korzystania z rozwiązania. Następnie od 1 kwietnia obowiązek przeszedł na firmy zarejestrowane w KRS przed 1 stycznia.

Prawdę mówiąc, obowiązek był tylko pozorny w niektórych przypadkach. Podmioty publiczne mogły odstępować od korzystania z e-Doręczeń w ściśle określonych sytuacjach - np. z przyczyn technicznych (braku infrastruktury) lub organizacyjnych. Jednak okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2025 r. Od nowego roku każda instytucja publiczna będzie zobowiązania do doręczania pism przede wszystkim drogą elektroniczną.

Co to oznacza dla nas, obywateli? W praktyce korespondencja będzie kierowana na adres do doręczeń elektronicznych, niezależnie od tego, z jakiego urzędu otrzymamy list. Wcześniej niektóre dokumenty mogły przychodzić poprzez e-Doręczenia, a niektóre - klasycznym listem poleconym przez Pocztę Polską. To wciąż sprawiało, że w określonych sytuacjach mogliśmy dostać awizo.

My, obywatele wciąż nie musimy korzystać z e-Doręczeń - mamy wybór

Od 1 stycznia 2026 r. osoby, które korzystają z e-Doręczeń będą mogły mówić o symbolicznym końcu papierowych awizo. Oczywiście to nie tak, że od nowego roku wszyscy obywatele będą musieli korzystać z systemu elektronicznej korespondencji. Obowiązek mają wyłącznie urzędy i podmioty niepubliczne, natomiast w przypadku obywateli wciąż jest wybór. Jeśli nie założy się skrzynki do e-Doręczeń, wciąż będzie się otrzymywać klasyczne listy polecone.

Założenie i skonfigurowanie skrzynki jest równoznaczne z chęcią zrezygnowania z papierowej korespondencji. Wyłącznie aktywni użytkownicy systemu otrzymają cyfrowe dokumenty. Wniosek o założenie skrzynki można założyć rzecz jasna online - na stronie internetowej e-Doręczeń.

Polska jest wśród liderów cyfrowej administracji w Europie. Wprowadzenie e-Doręczeń to nie tylko koniec papierowych awizo, ale też początek jednolitego systemu komunikacji – opartego na nowoczesnych technologiach. To wygodne, szybkie i bezpieczne rozwiązanie, które sprawia, że administracja staje się bliższa ludziom – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Albert Żurek 23.10.2025 12:51

