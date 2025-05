eDoręczenia w mObywatelu. Koniec z przegapionymi poleconymi

Polski rząd stara się, aby mObywatel był aplikacją do wszystkiego związanego z cyfrowymi usługami państwowymi. Trzeba przyznać, że to się udaje - w ostatnich miesiącach oprogramowanie otrzymało szereg świetnych nowych funkcji. To już nie tylko apka do przechowywania mDowodu czy elektronicznego prawa jazdy - z rozwiązaniem możemy zgłaszać incydenty w sieci, zastrzegać PESEL, podpisywać dokumenty elektroniczne i wiele innych.