e-Doręczenia ogromnym sukcesem. A tyle było hejtu i narzekań

Ministerstwo Cyfryzacji może świętować - system e-Doręczeń okazał się sukcesem. Projekt, który na początku sprawiał mnóstwo problemów, finalnie wyszedł na prostą. Usługa odpowiada za miliony dostarczonych pism.

Albert Żurek
E-Doręczenia wystartowały na początku 2025 r. - wtedy wszystkie urzędy zyskały obowiązek korzystania z tej formy korespondencji z obywatelami. Rozwiązanie jednak na początku przez pierwsze tygodnie wcale nie działało tak, jak powinno. Korzystający spotykali wiele problemów z usługą - wiadomości wysyłały się i odbierały godzinami. Z czasem usprawniono działanie systemu i obecnie jest naprawdę dobrze. Potwierdzają to liczby.

Ministerstwo Cyfryzacji chwali się sukcesem e-Doręczeń. Miliony wysłanych pism na koncie

System e-Doręczeń to tak naprawdę cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, stworzony po to, aby łatwiej i szybciej (oraz taniej) wysyłać różne dokumenty. Opcja jest dedykowana zarówno dla obywateli, jak i podmiotów publicznych czy firm prywatnych. Elektroniczne doręczenia są równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej.

Rozwiązanie bazuje na specjalnych elektronicznych skrzynkach doręczeniowych dostępnych za pośrednictwem serwisu e-Doręczeń (do którego można zalogować się tak jak do innych usług rządowych - np. aplikacją mObywatel lub profilem zaufanym). Nieco ponad 10 miesięcy od debiutu usługi ta może pochwalić się naprawdę dużym sukcesem. 

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że z systemem cyfrowo przesłano aż ponad 34 miliony pism. Oznacza to, że na jednego mieszkańca statystycznie przypada prawie jedno pismo (w Polsce mamy ok. 37,4 mln mieszkańców). W systemie zarejestrowało się ponad 2 mln podmiotów. Resort uważa, iż system to "jeden z kluczowych filarów cyfryzacji administracji publicznej w Polsce, który dla obywateli jest równoznaczny z oszczędnością czasu i pieniędzy".

E-Doręczenia pozwalają zrezygnować z klasycznych papierowych dokumentów: oszczędza zatem papier wymagany do wysłania tak ogromnej liczby listów poleconych (w tym kopert), odciąża pracowników Poczty Polskiej (która zajmuje się doręczaniem takich dokumentów). Jednocześnie zastosowanie elektronicznego systemu sprawia, że archiwa stają się niepotrzebne - nie ma potrzeby składowania całych folderów z papierowymi dokumentami, których odnalezienie nie należy do najprostszych. 

Elektroniczny system zatem nie tylko ułatwia pracę urzędnikowi, ale też ułatwia sprawę obywatelowi - e-Doręczenia są odporne na awizo oraz pracowników Poczty Polskiej, którym nie chciało się zawitać do naszego mieszkania lub domu. Nie trzeba zatem stać w kolejkach na poczcie (nawet nie trzeba tam iść), aby odebrać jeden dokument. Wystarczy tylko urządzenie z dostępem do internetu. 

E-Doręczenia mają być też bezpieczne - są realizowane przez autorskie systemy Ministerstwa Cyfryzacji. Resort ujawnia, że do 2029 r. system ma objąć całą gospodarkę i administrację publiczną - wtedy tradycyjna papierowa stanie się wyjątkiem. Ci, którzy nie chcą korzystać z elektronicznej wersji nie mają jednak takiego obowiązku. Nic na razie nie wskazuje, aby to się zmieniło. 

Obrazek główny: Robson90 / Shutterstock.

Albert Żurek
08.10.2025 20:03
Tagi: e-administracjaministerstwopoczta polskapolska
