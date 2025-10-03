#B69AFF
Historyczne porozumienie. Polska w nowym systemie NATO

Polska zostanie włączona do natowskiego systemu paliwowego. W planach rurociąg o długości 300 km.

Marcin Kusz
Polska podłącza się do rurociągów NATO
Polska formalnie rozpoczyna integrację z natowskim systemem rurociągów paliwowych. W Warszawie podpisano porozumienie, które uruchamia inwestycję wartą 20 mld zł. To jeden z najważniejszych projektów dla bezpieczeństwa energetycznego i militarnego kraju od dekad.

Rurociąg do suwerenności

W piątek 3 października w Warszawie zawarto historyczne porozumienie między Zakładem Inwestycji NATO a polską spółką PERN. To pierwszy formalny krok do przyłączenia Polski do systemu rurociągów paliwowych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Projekt obejmuje nie tylko budowę nowego odcinka magistrali paliwowej (od granicy z Niemcami do bazy pod Bydgoszczą), ale również stworzenie magazynów paliw strategicznych, które będą służyć wojsku i infrastrukturze cywilnej.

Zgodnie z zapowiedziami wiceszefa MON Cezarego Tomczyka, nowy odcinek rurociągu będzie liczył około 300 km. Planowana inwestycja ma kosztować nawet 20 mld zł, co czyni ją jedną z największych operacji infrastrukturalnych w Polsce w ostatnich trzech dekad.

Inwestycja, która zaczęła się po aneksji Krymu

Jak podaje PAP, rozmowy o włączeniu Polski do natowskiego systemu rurociągów sięgają jeszcze 2014 r., czyli momentu, gdy Rosja dokonała aneksji Krymu. To wtedy pojawiła się koncepcja, by nowi członkowie NATO, w tym Polska, stali się pełnoprawną częścią sojuszniczej logistyki paliwowej. Przez ostatnich 11 lat trwały prace koncepcyjne, negocjacje i planowanie, które dziś przechodzą w fazę realizacyjną.

Co istotne, Polska otrzymała już wsparcie ze strony Kwatery Głównej NATO – konkretnie od Biura Zasobów NATO – na zaprojektowanie i przygotowanie inwestycji. Procesem planistycznym pokieruje specjalna jednostka podległa MON – Zakład Inwestycji NATO. Po zakończeniu tej fazy potrzebna będzie zgoda wszystkich państw Sojuszu na budowę infrastruktury. To formalność, ale również dowód na to, że projekt wpisuje się w szerszą strategię obronną NATO w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dwa systemy, jeden cel

Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że nowy rurociąg nie będzie służył wyłącznie wojsku. Inwestycja zostanie zrealizowana w modelu podwójnego zastosowania – militarnego i cywilnego. Nowe połączenia paliwowe będą mogły zasilać m.in. lotniska i magazyny, zwiększając tym samym elastyczność systemu dostaw i obniżając koszty jednostkowe utrzymania całej infrastruktury.

W ocenie rządu połączenie z natowską siecią paliwową to nie tylko krok ku większemu bezpieczeństwu, ale także wyraz politycznej i gospodarczej suwerenności. Jak podkreślił Wrochna, bezpieczeństwo energetyczne i militarne mają wspólny mianownik, czyli niezależność państwa.

Obecnie system rurociągowy PERN funkcjonuje jako zamknięta, niezintegrowana z zagranicznymi strukturami logistycznymi, sieć. Po włączeniu do systemu NATO Polska zyska dostęp do rozległej siatki połączeń umożliwiających szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. To szczególnie ważne w kontekście zagrożeń hybrydowych i działań destabilizujących region.

03.10.2025 16:57
