Nie ma awizo, ale też się czeka. E-doręczenia z problemami

Niewykluczone, że najświeższe turbulencje to efekt prac serwisowych. Centralny Ośrodek Informatyki informował, że od 15 stycznia (środa) do 16 stycznia (czwartek) do godz. 20:00 mogą występować „przejściowe niedostępności usługi e-Doręczeń”. Spowodowane są właśnie działaniami naprawczymi. Sęk w tym, że zgłoszenia o kłopotach pojawiały się wcześniej, więc to nie kwestia ostatnich godzin.