Jak blokować niechciane połączenia telefoniczne? Poradnik

Niechciane połączenia telefoniczne mogą być czymś więcej niż tylko uciążliwością - mogą przerywać dzień, naruszać prywatność, a nawet narażać na ryzyko oszustwa. Na szczęście obecne smartfony oferują wbudowane narzędzia do blokowania tych połączeń, a także istnieją aplikacje innych firm, które mogą pomóc.



W tym przewodniku przeprowadzimy cię przez proste, lecz skuteczne metody blokowania niechcianych połączeń na smartfonach z Androidem oraz iPhone'ach. Podpowiemy ci także, jak skutecznie bronić się przed takimi połączeniami w przyszłości.

Jak skutecznie blokować niechciane połączenia telefoniczne? Wszystko, co chciałbyś wiedzieć:

Blokowanie połączeń na Androidzie - aplikacja Telefon

Otwórz aplikację Telefon W sekcji Historia połączeń odnajdź numer, który chcesz zablokować Dotknij i przytrzymaj numer Z wyświetlonego menu wybierz opcję Zablokuj/zgłoś spam

Blokowanie połączeń na Androidzie - aplikacja Blokowanie połączeń

W większości smartfonów z Androidem znajdziemy aplikację Telefon Google'a, która domyślnie ma wbudowaną opcję blokowania numerów. Jednak może zdarzyć się tak, że korzystasz ze smartfona pozbawionego aplikacji Google'a na rzecz autorskiego rozwiązania producenta, które może nie mieć blokady niechcianych połączeń.

W takich przypadkach należy zainstalować dodatkową aplikację do blokowania połączeń. Tych jest dostępnych przynajmniej kilka, takich jak na przykład Blokowanie połączeń.

Jak zablokować połączenia na Androidzie z aplikacją Blokowanie połączeń:

Pobierz aplikację Blokowanie połączeń Udziel aplikacji uprawnień, o które prosi W prawym dolnym rogu aplikacji dotknij przycisk +, a następnie wybierz źródło, z którego chcesz wybrać numery do zablokowania Wybierz numery, które chcesz zablokować poprzez dotknięcie okienek po prawej stronie listy numerów Zatwierdź wybór przyciskiem "ptaszka" w lewym górnym rogu ekranu

Blokowanie połączeń na iPhonie

Otwórz aplikację Telefon W sekcji Ulubione, Ostatnie lub Poczta Głosowa odnajdź numer, który chcesz zablokować Dotknij ikonę informacji obok numeru, przewiń w dół i wybierz opcję "Zablokuj osobę"

Jak skutecznie bronić się przed niechcianymi połączeniami?

Najczęściej źródłem niechcianych połączeń jest udostępnienie - przypadkowe lub celowe - swojego numeru telefonu w internecie. Mowa tu o np. ogłoszeniach o sprzedaży przedmiotów na OLX, ogłoszeniach na Facebooku o znalezionych lub zgubionych rzeczach, podanie go w celu otrzymania zniżki w sklepie internetowym i wiele innych. Odtworzenie historii swoich działań - a więc i dojście do potencjalnych źródeł, z których oszuści, telemarketerzy i natrętni dzwoniący pozyskali twój numer telefonu, jest kluczowe, by zrozumieć i zredukować ilość niechcianych połączeń telefonicznych.

Innym sposobem na sprawdzenie skąd mogą brać się niechciani dzwoniący, jest wpisanie własnego numeru w wyszukiwarkę Google. Istnieje szansa, że w wyszukiwarce zaindeksowane są strony posiadające twój numer telefonu. W takim przypadku przysługuje ci tzw. "prawo do bycia zapomnianym" - żądania wykonania usunięcia danych.

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie [...] i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 prawo do sprzeciwu ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 prawo do sprzeciwu ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; [...]

Malwina Kuśmierek 22.10.2025 20:30

