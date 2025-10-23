Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego

Ładowanie...

Większość osób korzysta z popularnego czatbota bezpośrednio w aplikacji mobilnej na Androida, iOS lub z poziomu strony internetowej. W komunikatorze internetowym WhatsApp też była możliwość obsługi ChataGPT. Twórcy komunikatora postanowili jednak, że nie będą ułatwiać życia swoim użytkownikom i zmuszą do korzystania z własnej AI.

ChatGPT wyleci z WhatsAppa. Nie będziesz już pisał do sztucznej inteligencji

Funkcja obsługi ChataGPT poprzez WhatsApp została wprowadzona w grudniu 2024 r. Rozwiązanie było wspierane bezpośrednio przez twórców usługi - OpenAI.

Opcja działa podobnie jak klasyczna aplikacja, ale z jedną zasadniczą różnicą - nie wymagała pobierania dodatkowych programów oraz logowania. Wystarczy tylko dodać numer 1 (800) 242-8478 do kontaktów - tak jak zwykłego użytkownika. Następnie trzeba uruchomić czat, wysyłać wiadomość i gotowe - otrzymujemy odpowiedź od sztucznej inteligencji. Rozwiązanie pozwala też korzystać z opcji ChataGPT, do których normalnie wymagane jest konto: przesyłanie zdjęć, dokumentów czy generowanie grafik z AI.

Niestety, ale wszystko, co dobre szybko się kończy.

OpenAI poinformowało, że usługa ChatGPT w komunikatorze WhatsApp zostanie wyłączona 15 stycznia 2026 r. Nie wynika to jednak z faktu braku zainteresowania opcją - z rozwiązanie korzystało aż 50 mln użytkowników na całym świecie. Decyzja jest spowodowana zmianą polityki i warunków korzystania z WhatsAppa. Nie dostajemy szczegółowego wytłumaczenia, ale można się domyślić, że twórcom Facebooka chodzi o potencjalne podbieranie użytkowników AI.

Musimy pamiętać, że usługi firmy Marka Zuckerberga: Facebook, Messenger, WhatsApp czy Instagram mocno stawiają na integrację ze sztuczną inteligencją Meta AI. Gigant wciska ją wszędzie, gdzie tylko może, choć podejrzewam, że mało kto chce z niej korzystać. Głównie z powodów prywatności i bezpieczeństwa, ponieważ Meta AI nie zna tych pojęć. Więcej osób bardziej ufa ChatowiGPT - nie bez powodu jest to najpopularniejsza usługa AI na świecie.

Pozwalając OpenAI wspierać ChataGPT Meta automatycznie traci potencjalnych użytkowników Meta AI, a przynajmniej w teorii. W praktyce ci, którzy pisali ze sztuczną inteligencją w komunikatorze WhatsApp raczej nie będą chcieli przejść na rozwiązanie Zuckerberga. Zamiast tego będą zmuszeni skorzystać z aplikacji na Androida, iOS, albo nowej przeglądarki ChatGPT Atlas, w której bot stanowi najważniejszą funkcję.

Albert Żurek 23.10.2025 18:13

