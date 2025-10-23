REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego

ChatGPT zostanie wyłączony w jednej z popularnej usług. Nie jest to jednak decyzja OpenAI, a innej firmy. Aż 50 mln użytkowników z całego świata straci dostęp do bota.

Albert Żurek
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
REKLAMA

Większość osób korzysta z popularnego czatbota bezpośrednio w aplikacji mobilnej na Androida, iOS lub z poziomu strony internetowej. W komunikatorze internetowym WhatsApp też była możliwość obsługi ChataGPT. Twórcy komunikatora postanowili jednak, że nie będą ułatwiać życia swoim użytkownikom i zmuszą do korzystania z własnej AI

REKLAMA

ChatGPT wyleci z WhatsAppa. Nie będziesz już pisał do sztucznej inteligencji

Funkcja obsługi ChataGPT poprzez WhatsApp została wprowadzona w grudniu 2024 r. Rozwiązanie było wspierane bezpośrednio przez twórców usługi - OpenAI. 

Opcja działa podobnie jak klasyczna aplikacja, ale z jedną zasadniczą różnicą - nie wymagała pobierania dodatkowych programów oraz logowania. Wystarczy tylko dodać numer 1 (800) 242-8478 do kontaktów - tak jak zwykłego użytkownika. Następnie trzeba uruchomić czat, wysyłać wiadomość i gotowe - otrzymujemy odpowiedź od sztucznej inteligencji. Rozwiązanie pozwala też korzystać z opcji ChataGPT, do których normalnie wymagane jest konto: przesyłanie zdjęć, dokumentów czy generowanie grafik z AI.

Niestety, ale wszystko, co dobre szybko się kończy.

OpenAI poinformowało, że usługa ChatGPT w komunikatorze WhatsApp zostanie wyłączona 15 stycznia 2026 r. Nie wynika to jednak z faktu braku zainteresowania opcją - z rozwiązanie korzystało aż 50 mln użytkowników na całym świecie. Decyzja jest spowodowana zmianą polityki i warunków korzystania z WhatsAppa. Nie dostajemy szczegółowego wytłumaczenia, ale można się domyślić, że twórcom Facebooka chodzi o potencjalne podbieranie użytkowników AI.

Musimy pamiętać, że usługi firmy Marka Zuckerberga: Facebook, Messenger, WhatsApp czy Instagram mocno stawiają na integrację ze sztuczną inteligencją Meta AI. Gigant wciska ją wszędzie, gdzie tylko może, choć podejrzewam, że mało kto chce z niej korzystać. Głównie z powodów prywatności i bezpieczeństwa, ponieważ Meta AI nie zna tych pojęć. Więcej osób bardziej ufa ChatowiGPT - nie bez powodu jest to najpopularniejsza usługa AI na świecie.

Pozwalając OpenAI wspierać ChataGPT Meta automatycznie traci potencjalnych użytkowników Meta AI, a przynajmniej w teorii. W praktyce ci, którzy pisali ze sztuczną inteligencją w komunikatorze WhatsApp raczej nie będą chcieli przejść na rozwiązanie Zuckerberga. Zamiast tego będą zmuszeni skorzystać z aplikacji na Androida, iOS, albo nowej przeglądarki ChatGPT Atlas, w której bot stanowi najważniejszą funkcję.

REKLAMA

Więcej o sztucznej inteligencji przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
23.10.2025 18:13
Tagi: ChatGPTOpenAISztuczna inteligencja (AI)WhatsApp
Najnowsze
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
16:23
Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy
Aktualizacja: 2025-10-23T16:23:20+02:00
15:38
Będziecie latać drożej. Podziękujcie urzędnikom unijnym
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:48+02:00
15:01
Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami
Aktualizacja: 2025-10-23T15:01:09+02:00
12:51
Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek
Aktualizacja: 2025-10-23T12:51:21+02:00
12:31
Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-23T12:31:27+02:00
11:40
Przełomowa zmiana w PKP Intercity. Wreszcie zaplanujesz pociąg jak samolot
Aktualizacja: 2025-10-23T11:40:25+02:00
11:19
Nazywa się Sam Sung i pracował w Apple. Jego życie było koszmarem
Aktualizacja: 2025-10-23T11:19:03+02:00
10:41
Google: "nasz komputer kwantowy będzie użyteczny". Chcielibyśmy w to wierzyć
Aktualizacja: 2025-10-23T10:41:18+02:00
10:04
Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-23T10:04:29+02:00
9:42
Nikt nie chce cienkiego iPhone'a. Apple wtopił, ale i tak wyjdzie na swoje
Aktualizacja: 2025-10-23T09:42:07+02:00
9:04
Są pierwsze opakowania z kaucją. No wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-10-23T09:04:54+02:00
8:51
Amazon da kurierom okulary. To już nie inwigilacja, ale niewolnictwo
Aktualizacja: 2025-10-23T08:51:21+02:00
7:50
Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-10-23T07:50:43+02:00
6:21
Wiemy, co rozbiło szybę Boeinga. Totalny niefart
Aktualizacja: 2025-10-23T06:21:14+02:00
6:19
Apple ma problem z liczeniem. Zapodzieje się jeden iPhone
Aktualizacja: 2025-10-23T06:19:00+02:00
6:15
Jest co najmniej 5 powodów, by odwiedzić Audio Video Show 2025. Musisz
Aktualizacja: 2025-10-23T06:15:00+02:00
6:00
Biedronka wywala plastik i pokazuje liczby. Aż kręci się w głowie
Aktualizacja: 2025-10-23T06:00:00+02:00
21:07
Nie działa ci Spotify na Androidzie? Serwis mówi, że ma problemy
Aktualizacja: 2025-10-22T21:07:21+02:00
20:30
Jak blokować niechciane połączenia telefoniczne? Poradnik
Aktualizacja: 2025-10-22T20:30:33+02:00
19:45
Mova pozamiata Polskę. Ma odkurzacze, suszarki, kosiarki, kuwetę i… grill
Aktualizacja: 2025-10-22T19:45:00+02:00
19:01
Google pokazał, co Rosjanie wyprawiają w Polsce. Przerażające
Aktualizacja: 2025-10-22T19:01:39+02:00
18:25
Sklonowali nawet Black Hawka. Chińczycy są niemożliwi
Aktualizacja: 2025-10-22T18:25:44+02:00
17:53
Microsoft się nie bał i.. skopiował. Nową funkcję Windowsa znasz z Androida
Aktualizacja: 2025-10-22T17:53:04+02:00
16:58
Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali
Aktualizacja: 2025-10-22T16:58:03+02:00
16:09
iPhone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz
Aktualizacja: 2025-10-22T16:09:57+02:00
15:53
Przed Rosją będziemy się bronić bagnami. I jeszcze środowisko skorzysta
Aktualizacja: 2025-10-22T15:53:51+02:00
15:32
YouTube ogłosił wojnę z fałszywymi treściami. Tylko udaje, że coś robi
Aktualizacja: 2025-10-22T15:32:53+02:00
15:08
Nowości w Messengerze i WhatsAppie. Ochronią cię przed własną głupotą
Aktualizacja: 2025-10-22T15:08:20+02:00
14:44
Polacy jak pingwin z mema. "Teraz już nie chcemy promocji w PKP Intercity"
Aktualizacja: 2025-10-22T14:44:58+02:00
14:14
Abonament albo prepaid - a może coś pomiędzy? Sprawdź, co lepsze
Aktualizacja: 2025-10-22T14:14:54+02:00
13:26
Okulary Samsunga nadchodzą. Czuję, że będzie o nich głośno
Aktualizacja: 2025-10-22T13:26:50+02:00
12:51
Nowy przekręt na paczkę. Tym razem oszuści zagrali inaczej
Aktualizacja: 2025-10-22T12:51:08+02:00
11:30
Trump dopiął swego. Coca-Cola zmieniła recepturę
Aktualizacja: 2025-10-22T11:30:14+02:00
10:53
Uber dał kierowcom dodatkową fuchę. Pomysł "dystopijny" i "ponury"
Aktualizacja: 2025-10-22T10:53:48+02:00
9:51
Składany iPad utknął. Apple przesadził
Aktualizacja: 2025-10-22T09:51:39+02:00
9:18
Nowy trend na cmentarzach przyspiesza. Polacy szybko się przekonali
Aktualizacja: 2025-10-22T09:18:25+02:00
9:12
Jak pobrać film z Facebooka? Tak ściągniesz wideo na telefonie i komputerze
Aktualizacja: 2025-10-22T09:12:18+02:00
8:34
Ludzie znudzili się ChatemGPT? Potężne spadki zasięgu w Europie
Aktualizacja: 2025-10-22T08:34:11+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA