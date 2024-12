Teraz można pogadać z ChatemGPT na WhatsAppie. Wystarczy dodać ten numer

To najnowsza zapowiedź w ramach grudniowej serii aktualizacji OpenAI "12 dni Świąt". Wcześniej firma zaprezentowała platformę do generowania wideo z tekstu o nazwie Sora oraz nowy, najwyższy poziom subskrypcji za prawie tysiąc złotych miesięcznie, który daje dostęp do najpotężniejszych modeli AI. Przed nami jeszcze dwie zapowiedzi, więc ciekawe, czy OpenAI nie odpali czegoś potężnego bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem.