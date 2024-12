Szef Instagrama mówi wprost: nie wierzcie w to, co widzicie na Instagramie

Co warto zaznaczyć, choć szef Instagrama wspomniał o zapewnianiu przez serwisy "kontekstu o tym, kto udostępnia informacje", to wszystkie platformy należące do Mety obecnie posiadają jedynie systemy "znaczków" przy nazwach wyświetlanych oraz (stosunkowo dziurawe) systemy oznaczania obrazów wygenerowanych przez AI. Tak więc nie do końca wiadomo czy w ten sposób Mosseri zapowiedział kolejne zmiany w sposobie wyświetlania treści, czy jedynie dość barwnie opisał aktualnie stosowane rozwiązania.