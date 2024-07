Sztuczna inteligencja w rękach prawdziwego nieinteligenta. Tak polski polityk straszy ludzi wygenerowanymi grafikami

To jasne, że politycy i inni propagandyści używali internetu do manipulacyjnych celów od dawna. Wklejali zdjęcie z innego kraju, przedstawiające kompletnie inne wydarzenia, zrobione kilka lat temu i próbowali przekonać swoich sympatyków, że to właśnie zdarzenie sprzed chwili, oczerniając w ten sposób grupę, której nie lubią. Nie brakowało osób skłonnych uwierzyć w przedstawiony obraz, bo przecież jeżeli coś jest w sieci, to musi być prawdziwe. Nic nowego pod słońcem.