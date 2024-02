Facebook i Instagram oznaczą zdjęcia etykietami. Bo nie ufają użytkownikom

6 lutego Meta poinformowała na swoim blogu o pracach nad systemem etykietowania treści na swoich platformach społecznościowych. Obecnie koncern "współpracuje z partnerami branżowymi, aby uzgodnić wspólne standardy techniczne, które sygnalizują, że dana treść została utworzona przy użyciu sztucznej inteligencji". Innymi słowy Meta tworzy system, który będzie automatycznie wykrywał, że dana treść została wygenerowana przez AI, a nie stworzona przez człowieka czy uchwycona aparatem. By to osiągnąć, Meta deklaruje współpracę z Google, OpenAI, Microsoftem, Adobe, Midjourney oraz Shutterstockiem, czyli największymi firmami oferujące własne narzędzia do tworzenia obrazów za pomocą AI.