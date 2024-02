To prawdziwa plaga, z którą Facebook nic nie robi. Codziennie widzę reklamę z fałszywym konkursem

W fałszywym konkursie z okazji obchodów 60-lecia marki Marshall, które wprawdzie wypadły dwa lata temu, oszuści sugerują, że do wygrania jest bezprzewodowy głośnik firmy. No właśnie, ciągle „jest” – bo chociaż przed przekrętem ostrzegał m.in. CERT Polska to reklamy wciąż zasypują Facebooka. Wczoraj natknąłem się na fałszywy profil Komputronika. Dziś zobaczyłem konto podszywające się pod Neonet: