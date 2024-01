Oszuści podszywają się pod policjantów. Po tej wiadomości pot może spłynąć po skórze

Policja nie opisuje dialogu z oszustami, ale możemy się domyślać scenariuszy. Niewykluczone, że złodzieje polecą zainstalować program do zdalnej obsługi komputera, tłumacząc, że w ten sposób chcą sprawdzić, czy nie ma „podejrzanych” treści. Albo każą przelać określoną sumę, dzięki której dana osoba zapewni sobie niewinność. Cóż, niestety jeśli ktoś uwierzy, że jest podejrzany o niecne uczynki to może też liczyć na to, że wpłata uchroni go przed problemami.