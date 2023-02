Oszuści podszywają się pod policjantów. Uwaga na nowy przekręt

Nowy rodzaj zagrożenia, o którym jako pierwszy poinformował Niebezpiecznik, to rozsyłane masowo do użytkowników wiadomości mailowe, na pierwszy rzut oka do złudzenia przypominające korespondencję od policji. Pojawiają się stosowne logotypy i nawet znajome nazwiska zatrudnionych komendantów. Dopiero nieco czujniejsza analiza wyjawia oszustwo.