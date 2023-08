Absurdalny mail z pogróżkami dociera do Polaków. Tak oszuści chcą teraz wyłudzić pieniądze

Przestępcy liczą na to, że przestraszona ofiara prześle pieniądze, by mieć spokój – i tym samym wydłuży swoje życie. Im dłużej nad tym myślę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że w tym szaleństwie jest metoda. Łatwiej podzielić się wątpliwościami, że dostało się wiadomość o nieodebranej paczce czy netfliksowym koncie, które może zostać zablokowane. Ba, prędzej można byłoby się przyznać do nieudanego i nieszczęśliwego internetowego romansu. Ale że ktoś chce nas zabić? Że mógłby mieć jakikolwiek powód? Wytłumaczenie swojego toku myślenia może być co najmniej niekomfortowe. Cóż, lepiej takie zdarzenia zachować dla siebie.