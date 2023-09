Fałszywe sklepy zalały internet. Na ten szczegół musisz uważać, jeśli nie chcesz stracić pieniędzy

Przeszło 2000-krotnie w trakcie wakacji do naszych systemów bezpieczeństwa trafiły fałszywe domeny podszywające się pod sklepy – poinformowali specjaliści z CERT Orange Polska. Liczby nie kłamią, to naprawdę spory problem.



Zagrożenie będzie tylko rosnąć. Wszak jesień to czas wyprzedaży, lada moment żyć będziemy gorączką promocji z okazji Black Friday, ani się obejrzymy, a sklepy będą nas kusić ofertami z okazji nadchodzących świąt.