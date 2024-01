Cyberprzestępcy jak służby specjalne. Tutaj zarabiają dużo lepiej niż w IT

Eksperci zwracają uwagę na fakt, że liczba znanych podatności (ang. Common Vulnerabilities and Exposures) rośnie rok do roku. Są to m.in. wszelkiego rodzaju luki w oprogramowaniu, które ułatwiają hakerom ataki. Według danych z platformy Statista w 2021 r. odnotowano 22514 CVE, czyli 10 proc. więcej niż rok wcześniej. To przekłada się na coraz większą liczbę ataków, gdyż cyberprzestępcy wykorzystują podatności, aby przełamać zabezpieczenia i uzyskać dostęp do zasobów użytkowników.