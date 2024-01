Głośnik kultowej firmy za bezcen? Brzmi pięknie, ale to oszustwo

Firma Marshall dobrze znana jest fanom gitarowych brzmień. Logo zdobiło wzmacniacze największych wirtuozów tego instrumentu. Początkujący marzyli mieć je blisko siebie, co zbliżyłoby ich do podziwianych gwiazd rocka – jeśli nie umiejętnościami to przynajmniej sprzętem. Nic więc dziwnego, że grafika przyozdobiła również m.in. słuchawki czy głośniki, tak by amatorzy nie byli wykluczeni i mogli dołączyć do elitarnego grona. Dziś Marshall kładzie nacisk właśnie na akcesoria – znak czasów – ale sentyment pewnie u wielu pozostał.