Xiaomi znane jest z dużych wyprzedaży, które prowadziły do przepychanek w centrach handlowych, ale tym razem nie mamy do czynienia z ofertą chińskiego sklepu. Oszuści sprytnie podszywają się pod markę, a na koniec umywają ręce: ostrzegaliśmy, sami mogliście sprawdzić, na co się piszecie.