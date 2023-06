Fałszywy Ryanair obiecuje darmowe bilety. Ty nie polecisz, ale pieniądze wyfruną

Po kliknięciu w link trafiamy na stronę, która ma udawać witrynę Ryanair. Jeżeli zrobimy to na komputerze, niżej zobaczymy... artykuł o chudnięciu bez ćwiczeń. Oszuści są już tak leniwi, że nie chce im się nawet dopracowywać swoich przekrętów. To akurat bardzo zła wiadomość, bo musi to oznaczać, że po prostu nie muszą – nawet przekręt robiony na kolanie wystarczy do kradzieży danych.