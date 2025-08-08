Lecisz samolotem, a tam dinozaury. Skutki tej szalonej współpracy są wspaniałe

Ładowanie...

Australijski gigant tworzenia dodatków do symulatorów lotniczych - Orbx Studios - ogłosił oficjalną współpracę z Universal Products & Experiences. Efektem tej współpracy będzie Jurassic World: Archipelago - dodatek do Microsoft Flight Simulator 2024, który zabierze was do świata, gdzie Tyrannosaurus rex spaceruje pod skrzydłami waszego samolotu.

Dodatek ma zadebiutować pod koniec sierpnia lub na początku września. Co otrzymamy? Cały archipelag Muertes z filmów, łącznie z kultową Isla Nublar i pięcioma pozostałymi wyspami: Isla Sorna, Isla Matanceros, Isla Muerta, Isla Tacaño oraz Isla Pena. To nie będą puste krajobrazy - każda wyspa będzie pełna animowanych dinozaurów, od łagodnych Apatosaurusów i Brachiozaurów, przez latające Pteranodony, aż po groźne Velociraptory i króla chaosu - Tyranozaura.

Technologiczne cuda w służbie prehistorycznego świata

Orbx Studios to nie przypadkowy wybór partnera do tego projektu. Ta australijska firma działająca od 2006 r. specjalizuje się w tworzeniu wysoce szczegółowych scenerii i lotnisk dla symulatorów lotniczych. Ich doświadczenie w pracy z najnowszymi technologiami wizualnymi Microsoft Flight Simulator daje nadzieję, że mogą stworzyć coś naprawdę spektakularnego.

Jurassic World: Archipelago to nie tylko ładna grafika. Dodatek oferuje aktywności, w tym transport VIP-ów między wyspami, fotograficzne wycieczki z przewodnikiem i wyzwania lotnicze w trudnych lokalizacjach. Znajdziemy też sześć pasów startowych i dwanaście lądowisk dla helikopterów rozsiane po wyspach.

Szczególnie interesujące jest podejście do czasowej linii wydarzeń. Akcja toczy się tuż przed wydarzeniami z filmu Jurassic World z 2015 r., kiedy park na Isla Nublar funkcjonuje, ale nie wszystko jest pod kontrolą. Isla Sorna pozostaje nietknięta, z opuszczonymi strukturami powoli odzyskiwanymi przez naturę - czyste złoto dla fanów, którzy pamiętają Site B z Zagubionego świata.

Nerdgazm w liczbach - dlaczego to ma sens biznesowy?

Jurassic World: Archipelago

Mogłoby się wydawać że to dziwne połączenie - ale liczby mówią co innego. Franczyza Jurassic Park zarobiła już ponad 6,3 mld dol. globalnie, czyniąc ją jedenastą najbardziej dochodową franczyzą filmową wszech czasów. Ostatni film, Jurassic World: Dominion z 2022 r., zarobił ponad miliard dolarów. Microsoft Flight Simulator ma już ponad 15 mln użytkowników.

Universal Products & Experiences ma bogate doświadczenie w licencjonowaniu swoich marek. Współpracowali już z wieloma firmami, od Mattel przy zabawkach Trolls po różnorodne projekty związane z franczyzami takimi jak Minions czy Kung Fu Panda.

Warto zauważyć, że Jurassic World: Archipelago nie będzie pierwszym dodatkiem z dinozaurami do symulatorów lotniczych. SoFly już wcześniej wypuściło dodatek Dinosaurs for MSFS, ale był to projekt znacznie mniejszej skali, bez oficjalnego licencjonowania i wsparcia takiej marki jak Jurassic World. Tak czy inaczej, już niedługo pierwsze Cesny zaczną krążyć nad stadem Galimimusów. Trudno o dziwniejszy i piękniejszy widok.

Maciej Gajewski 08.08.2025 06:57

