Siedzieli i oglądali filmy z tańczącymi papugami. Efekt? Coś pięknego

Zespół badawczy Natashy Lubke z Charles Sturt University wziął na warsztat 45 filmów z YouTube’a dokumentujących taneczne popisy różnych gatunków kakadu. Efekt? Ujawniono 30 unikatowych figur - w tym siedemnaście nieopisanych wcześniej w literaturze naukowej. Od subtelnych sidestepów przez energiczne zawijasy korpusu aż po grzeczny, acz zdecydowany headbanging.

Badacze zwracają uwagę, że zachowania taneczne kakadu nie wynikają wyłącznie z obecności muzyki. W eksperymencie przeprowadzonym w Wagga Wagga Zoo ptaki tańczyły zarówno przy dźwiękach podcastu, jak i w kompletnej ciszy. To dowód, że rytm i synchronizacja nie muszą być w 100 proc. zależne od źródła dźwięku, lecz wywodzą się z wewnętrznej kreatywności i wyostrzonej percepcji tych niezwykłych ptaków.

Więcej gatunków, więcej ruchów

Ilustracja 10 najczęściej rejestrowanych ruchów tanecznych

Dotychczasowy kanon mówił o kilku wybranych papugach, które potrafią ruszyć się w rytm muzyki. Lubke i współpracownicy odkryli jednak, że tańczą aż 10 z 21 gatunków kakadu. W ten sposób repertuar ptasich tancerzy okazał się znacznie szerszy, niż wielu z nas sądziło - nie tylko Ara czy Żako, ale i mniej znane gatunki prezentują autorskie choreografie.

Badanie dowodzi, że żaden z gatunków nie powiela ruchów typowych dla innych krewniaków. Każde kakadu ma swoją setlistę dziesięciu najpopularniejszych kroków, co świadczy o bogatej, indywidualnej ekspresji.

Aby sprawdzić, czy kakadu potrafią tańczyć wyłącznie w warunkach naturalnych, czy też przy sztucznym oświetleniu galerii YouTube’a naukowcy zaprosili sześć ptaków do Wagga Wagga Zoo. Kolejno puszczano im muzykę, podcast oraz… kompletne milczenie. Efekt? Wszystkie bez wyjątku wykonały przynajmniej kilka ruchów z repertuaru odkrytych figur.

Rytmiczny krok ku lepszej przyszłości

Taniec kakadu może być formą przekierowanego zachowania godowego ku opiekunom, jak tłumaczą autorzy. Kakadu łączą w sobie sygnały emocjonalne i sensomotoryczne, tworząc widowiskowe show.

Badania Lubke i współautorów rzucają nowe światło na zdolności kognitywne i emocjonalne kakadu. Taneczne popisy tych papug to nie tylko uroczy widok dla miłośników natury, ale także dowód na istnienie złożonych procesów mózgowych. I choć na domowym parkiecie możecie wciąż czuć się zjawiskowo, kakadu już dawno opanowały miks kreatywności, rytmu i… subtelnego przymrużenia oka.

Maciej Gajewski 08.08.2025 06:41

