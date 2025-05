Ludzie myślą, że to śmieć. Forteca na plaży pełni ważną funkcję

Jak przypomina portal chronbaltyk.pl, w latach 70. populacja nadmorska sieweczki obrożnej liczyła 160-200 par. Szacuje się, że teraz tyle jest, ale w całej Polsce (przynajmniej według strony jestemnaptak.pl; WWF mówi o 250-300 parach lęgowych, z czego ok. 60 to populacja pomorska) – na dodatek mamy do czynienia z silną tendencją spadkową. Populacja sieweczki obrożnej znajduje się na Czerwonej liście ptaków Polski jako zagrożona wyginięciem.