Na maszt operatora wleciał niezwykły ptak. Kamera wychwyciła niesamowity szczegół

Ile wiosen ma za sobą najprawdopodobniej najstarszy polski rybołów? Już to wiemy. Jak opisuje Komitet Ochrony Orłów, od 9 kwietnia gniazdo umieszczone na stacji bazowej należącej do Orange odwiedzał tajemniczy rybołów. Uwagę ornitologów przykuła „bardzo dziwna” aluminiowa obrączka. Znajdowała się na prawej nodze i była, jak opisuje komitet, wąska i zaciskana. A co najdziwniejsze, znalazły się na niej niestosowane od dawna numery.