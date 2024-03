Na stacji bazowej zamontowali gniazdo. I się zaczęło

W tym czasie za dostarczanie pożywienia odpowiada samiec. Puszczyk poluje na „wszystko na co może sobie pozwolić”, jak czytamy w atlasie ptaków na stronie jestemnaptak.pl. Przede wszystkim są to nornice, myszy czy ryjówki, ale sowa nie pogardzi żabą, jaszczurką czy owadami. Latem są to również krety, a także młode ptaki. „Kamery CCTV przyłapały je nawet na wyjadaniu ryb z ogrodowych sadzawek”, jak podkreślono w atlasie.