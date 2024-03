Sołtys chce postawić na działce panele fotowoltaiczne. I zepsuć ten widok

Firma Energie Quella dzięki wydzierżawieniu działki nr 4/30 chce nam postawić przed nosem tuż obok browaru, na całej działce z której panele będą schodziły, aż do drogi na Miedziankę - tak jak widzicie na mapie. Farma fotowoltaiczna i gdzieś między panelami nasz krzyż pokutny Memento, panele dalej w kierunku Bobru... No to sobie teraz wyobraźcie, co to będzie za widok i jakie przyniesie to skutki dla krajobrazu Miedzianki i Rudawskiego Parku