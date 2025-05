Jak zabezpieczyć dworzec? Otóż można dbać o porządek i nie robić nikomu krzywdy

To przykre, że dysponujemy alternatywami, ale nie zawsze po nie sięgamy, nie kierując się dobrem innych stworzeń, które nie mogą o siebie zadbać. Tymczasem powinniśmy uczyć się żyć ze zwierzętami, licząc się z tym, że będzie ich w miastach coraz więcej. Wcale nie musi to być źródłem problemów, jeżeli tylko podejdziemy do tego z głową.