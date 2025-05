Światło męczy nie tylko ludzi. Wystarczy drobna zmiana, żeby wszystkim żyło się lepiej

Co się wówczas dzieje? Dla roślin to sygnał, że cały czas trwa dzień lub że nie ma tradycyjnego „przejścia” pomiędzy porami roku. Przez to naturalne procesy, takie jak „zahamowanie wzrostu, przygotowanie do spoczynku, spowolnienie fotosyntezy czy zmiana ustawienia liści”, nie rozpoczynają się we właściwym czasie. Dochodzi do licznych zaburzeń.