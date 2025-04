Przyszłością dzikiej przyrody są... miasta. To już się dzieje

Czy miasta otworzą się na dzikie zwierzęta, ułatwiając im życie? To piękna, nieco utopijna wizja, ale konieczna do zrealizowania. Człowiek jest odpowiedzialny za to, że zwierzęta zostały wygnane ze swoich naturalnych terenów. Często nieodpowiedzialne zachowania – np. pozostawiane jedzenie „na widoku” – zaprasza zwierzynę, która przyzwyczaja się do żywności podstawianej pod nos. Nie musi się męczyć, polować, szukać, wystarczy zajrzeć na podwórka czy do kontenerów.