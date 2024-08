Lisy, dziki, sowy. Już nie wiem, czy mieszkam w mieście czy na wsi, wszystko się pomieszało

Kilka dni później natknąłem się na niego wychodząc z parku ogarniętego ciemnością – ciągle nie wiem, czy to awaria, czy może celowe działanie, aby natura chwilowo miała spokój. Oczywiście nie mam pewności czy było to samo zwierzę, ale zacząłem się zastanawiać co jest dla niego dziś bardziej naturalne: buszowanie po śmietnikach i wyjadanie ludzkich resztek czy pusty, dość ciemny jak na miejskie warunki park. Skłaniam się ku opcji, że to pytanie pozbawione jest sensu, bo nie da się już mówić o naturalności natury w jej dawnym znaczeniu.