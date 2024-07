Przecięli wieżowiec i zrobili miejsce na drzewa. Czeka nas architektoniczna perełka

Czasami trudno nie narzekać na współczesne generyczne budownictwo. A jeśli coś już się wyróżnia, to aż za bardzo i do przesady. Sami deweloperzy jakby wywiesili białą flagę i uznali, że nie wymyślą niczego lepszego niż to, co zostało zaprojektowane dawno temu. Na szczęście od czasu do czasu powstają projekty, które przynajmniej na papierze robią efekt „wow”. Takie wrażenie robi na mnie wizualizacja budynku mieszkalnego od Design Lab Group, który ma powstać w centrum Łodzi.