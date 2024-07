Fragment Nowego Jorku w Łodzi. Ten apartamentowiec zachwyca na Instagramie. I tylko tam

Jeszcze zanim został oddany do użytku przechodziłem obok budowy i już wtedy trudno było mi sobie wyobrazić, że cel z wizualizacji zostanie osiągnięty. Na żywo obawy się potwierdziły. Tego rozczarowania na zdjęciach nie widać. Jasne, nawet na tych fotkach nie jest to dzieło sztuki, ale fotografia nie zostawia poczucia niespełnionej obietnicy, jakie pojawia się, gdy widać New Iron na żywo. No dobrze, może wygląda nieco inaczej niż wszystko do tej pory (choć też nie oszukujmy się – wąskie budynki na rozwidleniu to nie żadne odkrycie Ameryki), ale co poza tym?