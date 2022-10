Luksusowa kamienica, a w piwnicy schron. Tak Gdynia szykowała się na wojnę

Można się zżymać, że kamienica była miejscem dla elit, więc nie ma co się dziwić, że schron powstał – o biednych pamiętano tak jak i dziś, czyli wcale. Może jednak imponować fakt, że nie ignorowano zbliżającego się zagrożenia. Z dzisiejszej perspektywy musi smucić nas to, że w wielu przypadkach nie zadbaliśmy o takie miejsca. Jak wykazał raport, w Polsce 90 proc. obiektów mających pełnić funkcję schronów jest na to nieprzygotowanych. Nie ma w nich wyposażenia, a ściany są zagrzybione.