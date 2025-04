Teraz możesz poczuć się jak świnia. Szybko pożałujesz, że tak je traktujemy

- Świnie to niezwykle inteligentne i wrażliwe zwierzęta, a jednak w hodowli przemysłowej są traktowane jak maszyny. Escape room „Świński Los” stworzyliśmy, by w poruszający sposób pokazać ich rzeczywistość – budować świadomość, skłaniać do ograniczania mięsa, ale też walczyć o realne zmiany w przepisach, jak zakaz okrutnych praktyk, np. kastracji prosiąt bez znieczulenia. To doświadczenie ma otwierać oczy i zachęcać do działania. Część dochodu z biletów zostanie też przeznaczona na działania naszego Schroniska w Korabiewicach, które wspiera bezdomne, chore i potrzebujące zwierzęta - dodaje Anna Zielińska.