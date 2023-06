Trwa atak na nasze dane, a Polacy mają na to wyrąbane. Będzie płacz

Dziś trzeba korzystać z narzędzi pozwalających monitorować, co dzieje się z numerem PESEL. Wkrótce możliwe będzie jego zastrzeżenie. Rodzi się pytanie, czy Polacy skorzystają z tej opcji, skoro co drugi ankietowany uważa, że niekoniecznie jest zainteresowany wiedzą na temat działań, które trzeba podjąć, gdy już dojdzie do wycieku. Niby przestępcom rzucane są kłody pod nogi, ale pocieszeniem dla nich może być fakt, że w przypadku cyberprzestępstw największą słabością jest niestety człowiek.