Koniec niespodzianek. Oto seria Pixel 10 i Watch 4 w całej okazałości

Wycieki na temat nowych smartfonów z serii Pixel stały się już coroczną tradycją, która niemal całkowicie odbiera premierom Google element zaskoczenia. Na wiele tygodni, a czasem nawet miesięcy, przed oficjalną prezentacją do sieci trafiają zdjęcia, filmy i szczegółowe specyfikacje, które zdradzają praktycznie wszystko na temat nadchodzących urządzeń.

Sytuacja jest tak przewidywalna, że trudno oprzeć się wrażeniu, iż mamy do czynienia z kontrolowanym działaniem marketingowym, mającym na celu budowanie napięcia i utrzymywanie stałego zainteresowania marką.

Historia zna wiele takich przypadków. Pamiętne są sytuacje, gdy prototypy Pixeli były znajdowane w środkach transportu publicznego lub sprzedawane na czarnym rynku na długo przed premierą. Pixel 3 XL zasłynął z ogromnego wycieku, w ramach którego w internecie pojawiły się dziesiątki zdjęć i recenzji urządzenia.

Podobnie było z Pixelem 7a, który trafił na rynek na wiele tygodni przed premierą, czy z pierwszym Pixelem Watch, którego prototyp ktoś zostawił w restauracji. Każdego roku schemat się powtarza, a fani marki z jednej strony czują ekscytację, mogąc wcześniej poznać nowości, a z drugiej – pewien niedosyt, bo w dniu premiery nic ich już nie zaskakuje.

Oficjalne materiały promocyjne Pixel 10 w sieci

Na niecałe dwa tygodnie przed oficjalną premierą sprzętu Google, znany informator Evan Blass opublikował serię materiałów promocyjnych.

W sieci pojawiły się zarówno zdjęcia, jak i krótkie klipy wideo prezentujące modele Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold oraz zegarek Pixel Watch 4 – wszystkie w nowej wersji kolorystycznej Moonstone (kamień księżycowy).

Filmy promocyjne dają wgląd w design urządzeń. W przypadku Pixela 10 Pro materiał skupia się na jego eleganckim wyglądzie, jednak nie zdradza możliwości aparatu, które budzą największe zainteresowanie – zwłaszcza funkcja 100x Pro Res Zoom.

Z kolei wideo z Pixelem 10 Pro Fold pokazuje proces rozkładania, ujawniając wewnętrzny ekran z wycięciem na aparat. Mimo że telefon wygląda premium, wewnętrzne ramki wokół ekranu pozostają stosunkowo grube. Po zamknięciu szczelina przy zawiasie ma być minimalna, mniejsza niż w Galaxy Z Fold6.

Jeśli chodzi o specyfikację aparatów, przecieki sugerują, że nie będzie rewolucji. Pixel 10 Pro ma być wyposażony w zestaw zbliżony do poprzednika: 50 MP aparat główny, 48 MP ultraszerokokątny i 48 MP teleobiektyw. Podobne, ewolucyjne zmiany mają dotyczyć składanego modelu.

Wycieki potwierdziły również doniesienia o dołączaniu darmowej subskrypcji Google AI Pro. Jej wartość to ok. 1000 zł, a w pakiecie znajdują się 2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze. Analiza kodu aplikacji Google wskazuje, że oferta może być zróżnicowana – podstawowy model Pixel 10 może otrzymać krótszy okres próbny, podczas gdy modele Pro mogą liczyć na pełny rok. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy i na jakich zasadach promocja będzie dostępna w Polsce.

Co jeszcze wiemy o premierze Pixeli 10?

Wiemy wszystko o Pixel Watch 4

Wyciekły również szczegóły na temat zegarka Pixel Watch 4. Materiał promocyjny pokazuje zbliżenie na tarczę, okrągłe pokrętło sterujące po prawej stronie oraz drugi przycisk tuż nad nim. Gumowy pasek, podobnie jak koperta, jest w kolorze Moonstone. Wideo potwierdza też nowość – boczne złącza do ładowania, które pozwolą postawić zegarek na boku i używać go jako miniaturowego zegara.

Kluczowe informacje z wycieku specyfikacji:

Dostępność: 2 rozmiary – 41 mm i 45 mm

Wyświetlacz: Actua 360, jasność do 3000 nitów (szczytowa)

Bateria: 41 mm: do 30 godzin, 45 mm: do 40 godzin - czas dotyczy trybu always-on display

Ładowanie: 25% szybsze ładowanie dzięki Quick Charge Dock

GPS: podwójna częstotliwość

Sport i zdrowie: 40+ trybów ćwiczeń, ECG, SpO2, częstość oddechów, HRV i detekcja utraty pulsu

AI: wsparcie Gemini

Kolory:

41 mm: cztery warianty (szary, jasnoniebieski, czarny, zielony/beżowy)

45 mm: trzy warianty (szary, niebieski, czarny)

Co z dostępnością?

Co najważniejsze, pojawiły się informacje o możliwych opóźnieniach w dostępności części urządzeń. Z powodu problemów z łańcuchem dostaw, Pixel 10 Pro Fold oraz Pixel Watch 4 mogą trafić do sprzedaży dopiero 9 października. Z kolei podstawowe modele – Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL – mają być dostępne znacznie wcześniej, bo już od 28 sierpnia, zaraz po premierze zaplanowanej na 20 sierpnia.

Oliwier Nytko 08.08.2025 07:00

