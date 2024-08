Choć z opisu spoofing i phishing mogą wydawać się bardzo podobnymi terminami, to nie są one synonimami. Spoofing to technika wykorzystywana do ukrywania tożsamości nadawcy, podczas gdy phishing to metoda stosowana w celu nakłonienia odbiorcy do ujawnienia danych osobowych lub wykonania określonej czynności. Efektywny phishing bardzo często wykorzystuje spoofing, jednakże nie zawsze.