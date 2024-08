Jeśli jeszcze nie zastrzegliście numeru PESEL, natychmiast to zróbcie. Oto powód

Od 1 czerwca zastrzeżenie numeru PESEL sprawia, że to nie my będziemy odpowiedzialni finansowo za konsekwencje kradzieży czy wycieku danych. To banki, SKOK-i, kredytodawcy, firmy telekomunikacyjne oraz notariusze weryfikują, czy PESEL został zastrzeżony. Jeśli tak, a mimo to udzielą pożyczki lub podpiszą umowę, ofiara oszustwa nie będzie obciążona finansowymi konsekwencjami.