Zastrzeżenie numeru PESEL to półśrodek. Jest tylko jeden sposób, by się naprawdę chronić

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL z zacisza własnego domu to bez wątpienia jedna z najważniejszych zmian, która wkroczyła do polskiej cyberprzestrzeni w ciągu kilku ostatnich lat. A to zarówno ze względu na samą moc zastrzeżenia - bo nagle można utrzeć nosa wielu (ale nie wszystkim) niegodziwcom szukającym łatwego zarobku lub próbującym wykorzystać nasze dane do innego celu, jak i ze względu na prostotę przeprowadzenia całego procesu.



Obecnie media prześcigają się w sposobach na przekazanie informacji o zastrzeżeniu numeru PESEL, informując o tym, jakie kroki należy podjąć, gdzie, w jaki sposób, co daje zastrzeżenie numeru PESEL, ale i jakie są jego konsekwencje. Nie potępiam tego, a wręcz nalegam byśmy wzajemnie byli dla siebie pomocą - niech każdy wiedzący "z czym się je" zastrzeganie numeru PESEL, podzieli się tą wiedzą z innymi. Znajomymi, którzy tego jeszcze nie zrobili, emerytami, którzy nierzadko są wykluczeni cyfrowo, czy obcokrajowcami z nadanym numerem Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, którzy przez barierę językową mogą być wykluczeni, a są równie wrażliwi.



Tylko w tym całym owczym pędzie trochę zapominamy, że zastrzeżenie numeru PESEL nie chroni nas całkowicie.