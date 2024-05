Sprzedaż na OLX może skończyć się źle. Oszuści mają nowy sposób

Policja z Gniezna informuje o przypadku, gdy do ofiary zadzwonił złodziej podający się za pracownika OLX. W rozmowie rzekoma przedstawicielka platformy poinformowała, że na wystawiony przedmiot jest chętny kupiec. Dlaczego ktoś z OLX osobiście kontaktuje się ze sprzedawcą, by zrealizować transakcję? Już na samym początku brzmi to podejrzanie, ale właśnie tak złodzieje wykorzystują nieświadomość.