Tak oszukują Polaków. 18 na 1 ofiarę

Policjanci olsztyńskiego wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili 18 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej. Podszywali się pod pracowników banków i w rozmowie telefonicznej wyjaśniali, że konto potencjalnej ofiary jest zagrożone. Aby nie dopuścić do rzekomego ataku hakerskiego, należy przelać środki na konto techniczne. To rzecz jasna należało do przestępców.