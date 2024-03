Obiecują automatyczny zwrot podatku. Lepiej nie odpowiadaj

Oszuści w wiadomości informują, że „wniosek o automatyczny zwrot podatku” został pomyślnie zatwierdzony. Cyberprzestępcy stosują sprytną socjologiczną sztuczkę. Najpierw informują, że aby odebrać zwrot, należy udać się do najbliższego biura administracji podatkowej i przedstawić swoje dane identyfikacyjne. W ten sposób niejako się uwiarygodniają. Nie przechodzą wprost do sedna, nie epatują linkiem prowadzącym do fałszywej strony, tylko udają poważny urząd charakteryzujący się męczącą biurokracją.