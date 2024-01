Nadchodzi PiESEL. Do czego służy i czym się różni od PESEL?

Z kolei PiESEL to inicjatywa społeczna, oparta na tej samej idei co PESEL: stworzeniu centralnej ewidencji nie tylko psów, ale wszystkich zwierząt domowych, które zgodnie z polskim prawem mogą być bezdomne (czyli PiESEL będzie dotyczyć także kotów, królików czy fretek). Podobnie jak w przypadku ludzi, PiESEL będzie unikalnym numerem nadającym zwierzęciu tożsamość i umożliwiającym przypisanie go do konkretnego właściciela. Ze względu na specyfikę zwierząt domowych, system PiESEL będzie wykorzystywał już obecnie stosowane mikroczipy - maleńkie ampułki z mikroczipem zawierającym dane, wprowadzane pod skórę za pomocą igły.