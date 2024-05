Podszywali się pod banki i firmy. Policja zdradza, jak działali

W opisie na „komórce” był zapis, że to infolinia jednej z placówek bankowych w Lublinie. Rozmówca przedstawił się jako pracownik banku i powiedział, że ktoś przez internet wziął na niego kredyt w wysokości 80 000 zł. By uwiarygodnić to skąd dzwoni, kazał mężczyźnie sprawdzić swoją kartę bankomatową, na której był numer właśnie tej infolinii. Dalsze polecenia były takie, by mężczyzna przez telefon wszedł na aplikację dostępu do konta i robił to co ten mu powie. To miało zablokować wziętą rzekomo przez kogoś pożyczkę, a potem odblokować swoje konto.