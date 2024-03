Dzwonią i mówią, że bliski trafił do szpitala. To oszustwo ma się coraz lepiej

Możemy tylko pod tym apelem się podpisać. Choć rozumiem, że nie jest to łatwe, kiedy rzekomy lekarz informuje o tym, że osoba trafiła do szpitala w krytycznym stanie. Pierwszym odruchem powinno być zakończenie rozmowy i jak najszybsze skontaktowanie się z bliskim. Utrudniają to przestępcy, którzy manipulują ofiarą tak, aby wykonywała ich polecenia. Nie mówiąc już o tym, że w tego typu przekręty wmieszana coraz częściej zostaje sztuczna inteligencja. Głos jest na tyle skuteczny podrabiany, przez co oszukiwani mają wrażenie, że faktycznie rozmawiają z kimś, kogo znają. O rozsądek i uspokojenie nerwów w takich momentach może być bardzo trudno.